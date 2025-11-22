Botta e risposta tra Villasimius e Lanusei 

Villasimius 1

Villasimius (4-3-3) : Forzati, Concas (35’ st Cogoni), Caferri, Sinha Filho, Kiwobo, Garau, Saba, Scioni, Ragatzu (30’ st L. Loi), Cannas, Beugrè (35’ pt Dambros, 33’ st Bulala). In panchina Gonzalez, Zedda, Isaia, Scarpato, Marras. Allenatore Antonio Prastaro.

Lanusei (4-3-1-2) : Dyguda, Caredda, Gomes, Haas, E. Loi (12’ st Martins), Lusa, Mameli, Mereu, Kazu (40’ st Koaudio), Silva Pereira, Federico Usai (30’ st Menezes). In panchina Francesco Usai, Manca, Marchetta, Paderi, Troyes. Allenatore Alberto Piras.

Arbitro : Andrea Truocchio di Sassari.

Reti : pt 6’ Mereu, 15’ Cannas.

Note : ammoniti Saba, Garau, Silva Pereira, Kazu.

Villasimius. All’Is Casas di Villasimius termina con un pareggio tutto sommato giusto la sfida tra la squadra di casa e il Lanusei. Il pubblico ha assistito a una partita piacevole e ben giocata da entrambe le formazioni. Al 6’, al primo vero affondo, la squadra ospite sblocca il risultato: Mereu riceve palla spalle alla porta, si gira e conclude sul palo lontano dove Forzati non può intervenire. I canarini non si scoraggiano e al 15’ replicano: Sinha Filho serve sulla sinistra Cannas che entra in area e trafigge l’incolpevole Dyguda. La prima frazione prosegue con ritmi alti e continui botta e risposta.

Nella ripresa da segnalare tre nitide occasioni sui piedi di Ragatzu. Nella prima, servito da Cannas, si presenta a tu per tu con Dyguda che lo ipnotizza. Poco dopo, su un errore difensivo degli ospiti, da due passi calcia alto. Infine, con la porta sguarnita, manda sul fondo. Anche il Lanusei crea le sue opportunità ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

La matricola ogliastrina, che nel prossimo turno farà visita al Calangianus, scivola a quattro punti dalla vetta occupata da Nuorese e Tempio. Mentre il Villasimius si trova nel cuore della classifica e domenica giocherà a Cagliari contro la Ferrini.

