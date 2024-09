botta e risposta tra nuorese e villasimius ma il risultato non accontenta i gialloblù 

Villasimius 1

Nuorese 1

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, A. Mastinu, Loi, Magnin, Arnaldo, Rinino (35’ st Valentini), Argiola (19’ st Miranda), Sakho, Camba (47’ st Zedda), Melis, Beugre (19’ st F. Mastino, 25’ st Floris). In panchina Gonzales, Vitale, Ragucci, Miranda. Allenatore Nicola Manunza.

Nuorese (4-4-2) : Trini, Laconi (30’ st Puddu), Satta, Dessolis, Emerson, Steri (35’ st Chiappetta), Cadau, Cocco (45’ st Pittirra), Cossu (13’ st Zannini), Villa, Manca (30’ st Demurtas). In panchina Ruggiu, Medde, Filia, Aru. Allenatore Ivan Cirinà.

Arbitro : Gabriele Dascola di Cagliari.

Reti : pt 34’ Satta, st 11’ Camba.

Note : ammonito Laconi; angoli 4-2 per il Villasimius; recupero 2’ pt e 5’ st.

Villasimius. Finisce in parità Villasimius-Nuorese, incontro spettacolare e ricco di emozioni. Al vantaggio degli ospiti firmato da Satta risponde Camba. I sarrabesi recriminano per due legni. Nel primo tempo dopo una lunga fase di studio il Villasimius inizia a pressare: al 25’ Sakho dal limite spara alto. Al 33’ occasionissima: passaggio filtrante di Mastino per Camba che calcia in diagonale, Trini respinge in tuffo. Sul capovolgimento di fronte la Nuorese passa con un grande botta di Satta da 25 metri che non lascia scampo ad Arrus. Al 42’ semirovesciata di Melis dal limite dell’area piccola, Trini blocca. Al 43’ Villa entra in area e calcia sul fondo. Al 44’ un tiro cross di Argiolas per poco non diventa un assist per Beugre che non ci arriva per un soffio.

Nella ripresa la squadra di casa parte forte. Al 4’ Beugre calcia dal limite dell’area, la palla si stampa sul palo. Al 10’ tiro rimpallato di Melis, la palla arriva a Camba che devia di testa, Trini è battuto ma Satta salva sulla linea. All’11’ apertura di Rinino per Argiolas che mette palla al centro, Camba da due passi pareggia. Al 16’ cross basso di Loi per Melis che dal limite dell’area colpisce la traversa. Al 19’ Steri serve Cocco, Melis in scivolata salva. Al 24’ punizione di Emerson, Steri devia da due passi, Sakho salva. Al 33’ il neo entrato Puddu sfiora il palo.

RIPRODUZIONE RISERVATA