Botta e risposta tra coghinas e macomerese 

Coghinas 1

Macomerese 1

Coghinas (4-3-3) : Rota, Serra (29’ st Latte), Carrucciu, A. Ruiu, Milia, Sassu, Greco (32’ st Virdis), Tugulu, Cissè, Radovanovic, Ruibal. In panchina Bianco, Cirotto, Burrelli, Loi, Dettori, Pruneddu. Allenatore Paolo Congiu.

Macomerese (4-3-3) : Trini, Fois (32’ st Marras), Nachet, Spina, Colombo, Giachero, Barria (19’ st. Pisu), Bianco, Fadda (15’ st Zirolia), Lauria (42’ st Scigiano), Lerech. In panchina Carta, Deidda, Gaye, Timpanaro, Cadau. Allenatore Pierluigi Scotto.

Arbitro : Fabio Ruiu di Sassari.

Reti : nel st 5’ Lauria, 10’ Cissè.

Note : ammoniti Serra, Colombo e Latte.

SANTA MARIA COGHINAS. Giusto pareggio tra Coghinas e Macomerese, anche se ai punti avrebbero meritato di più i padroni di casa viste le occasioni create e fallite. La prima è di Cristiano Greco al 25’ con un tiro dal limite che impegna Trini. AL 32’ Radovanovic di testa manda la palla di poco fuori dallo specchio. Al 45’ dopo un’azione corale è Ruibal su assist di Ruiu a colpire a colpo sicuro di testa mandando fuori. Nella ripresa al 2’ su angolo battuto da Greco Radovanovic colpisce la base del palo. Al 5’ Ruibal serve un assist d’oro per Cissè che non arriva in tempo all’appuntamento con la palla. Passano altri 5’ e Lauria direttamente da calcio di punizione insacca. Al 15’ però una zampata di Cissè porta in parità i suoi.

