botta e risposta tra biancu e aniceto, olbia e ischia si accontentano del pareggio 

Olbia 1

Ischia 1

Olbia (3-5-2) : Viscovo; M. Perrone, Buschiazzo, Modesti; Moretti, Lobrano (12’ st Deiana Testoni), Staffa, Saggia, Petrone; Biancu, Ragatzu. In panchina S. Perrone, Islam, Cabrera, Marrazzo, Mameli, Cassitta, S. Mollo. Allenatore Favarin.

Ischia (4-3-3) : Mariani; Fontanelli, Chiariello, Aijo, Buono; Sidibe (19’ st Aniceto), Gille, Di Lauro; Kone, Manfrelotti, Boiano (42’ st Lonigro). In panchina Tanas, Bossa, Faella, M. Mollo, De Filippis, Pipolo, Kaziewicz. Allenatore Corino.

Arbitro : Bevere di Chivasso.

Reti : pt 13’ Biancu; st 30’ Aniceto.

Note : ammoniti Saggia, Buschiazzo (O). Recupero 2’ pt-3’ st. Spettatori circa 600.

Olbia. L’Ischia frena la corsa dell’Olbia, fermata sull’1-1 al Nespoli nella 10ª giornata di Serie D, ma per l’allenatore Favarin «è un risultato giusto: loro hanno avuto più possesso palla ma io ho deciso di giocare così per utilizzare al meglio le risorse, perché la rosa tra squalifiche e infortuni è un po’ corta».

Galluresi in vantaggio al 13’ con Biancu, dopodiché a difendere il vantaggio ci pensa Viscovo che disinnesca Boiano al 29’ e Buono al 38’, direttamente dalla bandierina. Dal corner seguente i bianchi si salvano sulla linea dopo un batti e ribatti in area e si va all’intervallo sull’1-0.

A inizio ripresa Mariani anticipa in uscita Ragatzu lanciato a rete da Biancu e poi, allo scoccare della mezz’ora, il neo entrato Aniceto pareggia i conti per l’Ischia dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli ospiti insistono a caccia della vittoria ma i padroni di casa fanno buona guardia e finisce così. «Al momento la squadra può dare questo: devo fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione, non è facile data la situazione che stiamo attraversando, con gli allenamenti col freno a mano tirato e molti giocatori che sono stati contattati da altre squadre», sottolinea dopo il triplice fischio Favarin: «Speriamo che si trovi una soluzione a livello societario prima possibile e che a Cassino domenica prossima ci facciano andare».

