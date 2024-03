Botta e risposta sulle palme rimosse 

«Perché vengono rimosse le palme da via Roma? Che fine faranno?». Alla denuncia del Gruppo d’intervento giuridico risponde il Comune: «Vengono portate nel vivaio di Corongiu e alla fine dei lavori verranno nuovamente reimpiantate». Il botta e risposta è arrivato dopo la denuncia da parte dell’associazione di protezione ambientale e di diversi cittadini preoccupati per la rimozione delle palme.

«Sono in corso, fra parecchie contestazioni, i lavori del progetto per la realizzazione di una promenade verde per il lungomare di Cagliari, predisposto dal noto architetto Stefano Boeri», evidenzia Stefano Deliperi del Grig. «Alcuni esemplari di Palma vengono rimossi e s’ignora che fine faranno.Eppure nel progetto di parlava di conservazione degli alberi esistenti e del fatto che verranno piantati più di 200 nuovi arbusti.Allora perché vengono rimosse le palme?»

Dal Comune arriva la risposta al quesito. «Nessun mistero. Le palme che verranno rimosse perché ci sono i lavori», fanno sapere dagli uffici comunali, «vengono portate nel nostro vivaio a Corongiu. Una volta completato il cantiere verranno nuovamente piantate». Potrebbero essere invece spostati gli alberi che si troveranno nel tracciato della metropolitana leggera.

