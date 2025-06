Botta e risposta sulle opere nello stagno 

Le ruspe sono entrate in azione anche nello stagno di Cabras. Al lavoro dalla mattina alla sera per stappare i canali e trasportare tutti i sedimenti ai lati della laguna. Questo per il ripristino dell'ossigenazione delle acque. Un intervento che sta portando avanti il Consorzio di bonifica dopo l’ordinanza emanata lo scorso 9 giugno dal sindaco Andrea Abis. L'accumulo di sedimenti e fanghi stava ormai ostacolando il naturale ricambio idrico, compromettendo la qualità delle acque e l'equilibrio dell'ecosistema con rischi sanitari legati a possibili fenomeni di moria.

La polemica

C’è però chi non condivide l’intervento. Secondo la Lipu non solo è sbagliato il periodo ma anche le modalità.Il presidente della sezione di Oristano, Gabriele Pinna, fa il punto: «Ben vengano questi lavori per salvare la laguna, ma non si deve danneggiare contemporaneamente la fauna. Tantissime aree sono già ricoperte da questo materiale che ancora deve essere analizzato. Inoltre siamo nel periodo della nidificazione di tante specie, è chiaro che tutto questo movimento di mezzi non aiuta. Una legge della Regione vieta il disturbo dell’avifauna in questo periodo, è la 23 del 1998. Prima di autorizzare questo intervento sono state fatte tutte le verifiche? C’è il parere di qualche esperto? La Forestale ha verificato se esiste un danno per l'avifauna? Non vorrei che queste montagne di detriti restino a vita nella laguna: sarebbe un danno enorme per tante specie».

La replica

Immediata la risposta del sindaco Andrea Abis. «Lo stato di salute dello stagno è fondamentale per gli equilibri dell’ecosistema Cabras, sotto il profilo ambientale e naturalistico, socio-economico e della cultura locale. Non possiamo pensare di non intervenire quando l’urgenza chiama. Gli operai stanno effettuando un intervento eccellente, vengono occupate solo aree piccolissime dove non risulta la presenza di uccelli. Il Consorzio di bonifica ha 120 giorni di tempo per analizzare il materiale prelevato dallo stagno per capire se può essere poi trasportato altrove. Forse qualcuno si è dimenticato che se muore lo stagno a Cabras è la fine». Abis fa sapere inoltre che dopo l’intervento delle ruspe, inizieranno i dragaggi veri e propri di aree molto più ampie, a partire dalla Peschiera Pontis, distrutta e soffocata dai fanghi da ormai troppo tempo.

