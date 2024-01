Botta e risposta sulla segnaletica 

«La segnaletica è carente e scolorita, confonde turisti e residenti e mette a rischio la loro sicurezza»: lo segnala il gruppo d’opposizione Obiettivo Muravera guidato da Gianfranco Sestu. «A due anni di distanza dal referendum che bocciò la nuova viabilità decisa dalla maggioranza – aggiungono – oggi di viabilità non solo non si parla ma non la si vede più». Nel mirino cartellonistica (spesso mancante e non sempre chiara) e segnaletica orizzontale, «in certi tratti gravemente sbiadita» ma anche l’ipotisi di istituire in alcune zone le strisce blu.

L’assessore alla viabilità Fabio Piras assicura che la segnaletica orizzontale e verticale sarà ripristinata in breve tempo: «Abbiamo a disposizione 180mila euro, il progetto è quasi pronto e riguarda tutto il territorio, comprese Costa Rei e borgate». (g. a.)

