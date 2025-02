Botta e risposta per un gatto randagio in un terreno privato 

«Per aver detto “no” a un gatto sono stato segnalato per incitazione all’odio e bloccato nel gruppo Facebook “Assemini in comune”». È il racconto dell’asseminese Luca Serra che, proprio a mezzo social, ha lamentato la presenza di ciotole, abbeveratoi e un fatiscente trasportino all’interno del terreno di sua proprietà sito ad Assemini.

Il protagonista della vicenda è Bob, un gatto randagio di 7 anni che scorrazza libero per alcuni terreni tra le vie Tevere e Isonzo. In uno di questi alcune volontarie hanno allestito un rifugio, incuranti della presenza di un recinzione. Tuttavia il proprietario del lotto, grande amante degli animali (possiede cani, gatti e asini tutti regolarmente chippati e vaccinati), non ha gradito l’invasione di campo: «Solo per aver preteso il rispetto del diritto di proprietà qualcuno ha addirittura insinuato che potessi far male al gatto». L’uomo è stato inondato di critiche, eppure lui stesso ha sistemato il trasportino in un punto riparato, all’interno di un fabbricato al grezzo, nei pressi dello spiazzo recintato: «Certamente la colonia felina, che esisteva nel terreno confinante, non è né censita né regolarmente registrata alla Asl. Amo gli animali ma non voglio venga messo cibo o altro dentro la mia proprietà». Bob è l’unico superstite di una colonia nata nel 2018 e dopo il diverbio con il proprietario del terreno le volontarie stanno cercando una famiglia. Ma intanto non si è trovato un punto di incontro tra la tutela del diritto di proprietà e le norme che disciplinano le colonie feline.

