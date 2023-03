Botta e risposta nella ripresa, Monza-Cremonese finisce in parità 

Tsadjout (1' st Ciofani). In panchina Saro, Sarr, Bonaiuto, Felix, Acella, Quagliata, Lochoshvili. All. Ballardini

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio, Caldirola, Marì, Izzo (20' st Ranocchia), Ciurria, Pessina, Machin (20' st Antov), Carlos Augusto, Sensi (32' st Colpani), Caprari (20' st Mota Carvalho), Petagna (32' st Gytkjaer). In panchina Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Barberis, Valoti, Carboni, Birindelli, D'Alessandro, Vignato. All. Palladino.

Monza 1

Cremonese 1

Cremonese (3-5-2) : Carnesecchi, Aiwu, Bianchetti, Vasquez, Sernicola (1' st Castagnetti), Pickel (40' st Ferrari), Galdames (17' st Benassi), Meitè, Valeri, Okereke (19' st Dessers),

Arbitro : Giuia di Olbia

Reti : nel st 16' Ciofani, 24' Carlos Augusto

Monza. I gol del più anziano in campo e di quello che ha più mercato: il derby lombardo tra Monza e Cremonese lo decidono il 38enne Daniel Ciofani, sempre determinante negli ingressi in corsa, e Carlos Augusto. Il brasiliano, al suo quinto centro stagionale, dimostra una volta di più perché le big gli abbiano messo gli occhi addosso. Le gioie dei singoli sono però magra consolazione per le due squadre: bicchiere mezzo vuoto per i brianzoli, che si bevono troppe occasioni e non capitalizzano con una rivale con 21 punti in meno, singolo punto pressoché inutile per gli ospiti.

Nel primo tempo le occasioni sono tutte del Monza, la Cremonese cambia e in corsa, passa al 5-3-2 e al 16’ della ripresa segna: Castagnetti per Ciofani che fa 0-1. Il Monza la riprende al 24' con il sinistro di Carlos Augusto e prova anche a vincerla nel finale, ma non sfonda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

