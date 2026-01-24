Botta e risposta nel derby di Cagliari 

Vecchio B. Sant’Elia 1

Atletico Cagliari 1

Vecchio B. Sant’Elia (4-3-3) : Santilli, Fofana, S. Pinna, Limbardi (36’ st G. Murgia) Cara, Vieira, Ferrer, S. Murgia, Mastropietro (30’ st Oli Oro Luc), Ataldi, Ghiani. In panchina Porceddu, Cinotti, Lai, Loi, Siddi, Mastro, V. Loi. Allenatore Murgia.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Pani, Aime, Aretino, Caddeo (15’ st Saba), Cuccu, Marongiu, Montisci (19’ st Morello), Sanna, A. Secci, E. Secci (7’ st Ricciardi), Pinna. In panchina Balloi, Berlucchi, Floris, Polidetti,Vacca, Virdis. Allenatore Saba.

Arbitro : Putzuolu di Cagliari.

Reti : pt 12’ S. Murgia; st 1’ Pinna.

Sinnai. Si chiude in parità il derby cagliaritano tra Vecchio Borgo Sant’Elia e Atletico Cagliari giocato a Sinnai. Una sfida intensa e combattuta giocata sotto una pioggia battente che non ha frenato spettacolo ed emozioni.

Parte meglio il Vecchio Borgo, più intraprendente fin dalle prime battute. E al 12’ arriva il meritato vantaggio: splendida azione corale avviata da Mastropietro e proseguita da Ghiani che, dal fondo, disegna un cross perfetto per la testa dell’attaccante Stefano Murgia il quale, appostato al centro dell’area, stacca con ottimo tempismo e batte il portiere ospite per l’1-0. Nella ripresa l’Atletico reagisce subito. Al 1’ del secondo tempo Pinna scatta in contropiede e a tu per tu con Santilli lo supera in uscita firmando l’1-1.

Il Vecchio Borgo non si arrende e prova a riportarsi avanti: al 32’ ancora Ghiani dalla sinistra serve un altro pallone invitante, Murgia colpisce di testa ma la sfera colpisce il palo e termina sul fondo. Non ci sono altre occasioni eclatanti e così finisce 1-1 un derby bello e combattuto.

