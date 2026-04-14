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Serramanna.
15 aprile 2026 alle 00:16

Botta e risposta in Consiglio sulla lottizzazione bloccata 

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«Il Comune avvierà un confronto tecnico con progettista e lottizzanti sullo stato dell’istruttoria e sui profili da chiarire: definiremo insieme le condizioni per procedere alla variante in modo solido e condiviso». È un passaggio della risposta del sindaco di Serramanna, Gabriele Littera, all’interrogazione della minoranza sullo stallo della lottizzazione “Dell’Angelo”, presentata nel 2005 e ferma all’urbanizzazione primaria.

Il caso è stato portato in aula dal consigliere Carlo Pahler, con un’interrogazione che esprime «la forte preoccupazione da parte dei lottizzanti per il prolungato silenzio del Comune e sul perché i lavori sono sospesi da quasi due anni e mezzo». Scrive il sindaco Littera: «Il motivo del ritardo è la richiesta di una variante al Piano di lottizzazione per cui l’ufficio Tecnico ha avviato l’istruttoria, che ha richiesto tempi lunghi a causa della complessità della documentazione».

Complica l’iter il cavalcaferrovia realizzato da Rfi per il raddoppio ferroviario: «Occupa in parte aree previste come servizi nel piano di lottizzazione. La responsabilità per l’acquisizione e l’eventuale indennizzo di tali aree è oggetto di verifica giuridica», continua Littera, che si è detto «consapevole della preoccupazione dei lottizzanti per i tempi trascorsi. Chiede allora Pahler: «La vostra preoccupazione è la stessa dei lottizzanti che da anni investono soldi: quali sono i tempi?».

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