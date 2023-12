Botta e risposta in Aula tra Abis e Trincas 

Quasi tre ore di Consiglio con polemiche e battibecchi tra il sindaco e la minoranza. Ieri mattina l’ultima assemblea civica del 2023. Approvato il bilancio di previsione 2024-2026, per un totale di circa 15 milioni di euro e il Documento unico di programmazione. Il primo cittadino ha elencato le opere e gli interventi previsti. Ha votato contro il consigliere Efisio Trincas: «Si sente sempre e solo la parola faremo, ma di concreto i cittadini stanno vedendo poco». Trincas a quel punto ha elencato le varie opere non ancora portate a termine. Il sindaco ha ribattuto sostenendo che i due documenti presentano ciò che si farà e non ciò che è stato fatto. Approvate quindi le aliquote Imu che resteranno invariate. Il consigliere di minoranza Trincas ha chiesto di non applicare la tassa ai fabbricati rurali difficili da raggiungere a causa della poca manutenzione delle strade, per il sindaco invece «beneficiarie di vari interventi». Aumenta l'addizionale Irpef, da 0,4 a 0,55: «Per far quadrare il bilancio – ha detto Abis – Per un reddito di 30mila euro all’anno l’aumento è di 40 euro ogni 12 mesi». Polemico Trincas: «Il Comune è diventato la nuova agenzia delle Entrate». ( s. p. )

