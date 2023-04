Botta Dritta-Furibonda, duello sulle coste corse 

La Cagliari-Monaco rischia di diventare una gara a eliminazione. La regata velica d’altura, scattata lunedì dal porto del capoluogo alla volta del Principato, ha già dovuto affrontare un forte maestrale nella risalita della costa orientale sarda e potrebbe doversi ora confrontare con un altrettanto problematico crollo del vento. Intanto ieri la flotta ha tagliato il traguardo intermedio di Porto Rotondo a ma a fare il tradizionale “inchino” sono state soltanto sei delle dieci barche partite da Cagliari.

All’altezza di Siniscola si è arreso Simone Camba, con il Farr 40 Ginevra, le cui vele non hanno retto alla furia del maestrale. Il poliziotto cagliaritano ha riparato il danno a La Caletta e ha fatto rientro a casa. Ritirato anche il 34 piedi di Carlo Conte, Mare Blu, che naviga sotto le insegne dell’Istituto Nautico Buccari.

La competizione

Al cancello dell’isola di Soffi, già ieri mattina, è passata per prima Botta Dritta (la barca di Adalberto Miani che espone il guidone dello YC de Monaco) seguita da Furibonda (lo Sly yacht di Giancarlo Vedelago). Per il terzo posto sono in lizza Free Emotions di Marco Fadda (favorita in tempo compensato) e Mariella. Domani la regata (inserita nella “Cagliari-Montecarlo sea week”), organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari con lo Yacht Club Porto Rotondo e lo Yacht Club de Monaco, sotto l’egida della FederVela dovrebbe avvistare la costa monegasca, vento permettyendo. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA