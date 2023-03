“Boston Marriage” Paiato e Granelli in scena al Massimo  

Viaggio nell'America di fine Ottocento con “Boston Marriage” di David Mamet (nella traduzione di Masolino D’Amico) con Maria Paiato e Mariangela Granelli nei ruoli delle due protagoniste, Anne e Claire, accanto a Ludovica D’Auria, per la regia di Giorgio Sangati che, dopo il debutto ieri al Comunale di Sassari, approda oggi al Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a sabato alle 20.30 e la domenica alle 19, mentre venerdì 31 marzo doppie recita con la pomeridiana alle 16.30 – turno P) sotto le insegne della Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa CeDAC.

Una commedia brillante incentrata su due dame della buona società che si rincontrano a distanza di tempo, dopo la fine della loro intensa relazione sentimentale, così che una semplice visita di cortesia si rivela invece densa di sottintesi, ciascuna cela dietro la maschera dell'educazione dell'imperturbabilità pensieri, intenzioni e desideri segreti, ma che via via affiorano mettendo in risalto il temperamento differente e le aspettative rispetto a quel rito mondano, trasformato in cartina di tornasole per le passioni che le animano. Il titolo della pièce rimanda all'espressione, in uso nel New England tra XIX e XX secolo, per definire la convivenza tra due donne economicamente indipendenti e libere da legami e influenze maschili.

