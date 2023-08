Bossoli ritrovati nell’auto dell’allevatore ucciso 

Verrà conferito questa mattina al medico legale Matteo Nioi l’incarico per svolgere l’autopsia sul corpo di Luca Goddi, l’allevatore 47 enne di Orune freddato venerdì scorso in paese a colpi di pistola. Un delitto eseguito in piazza, erano circa le 18.30, nel giorno di festa per Su Cossolu.

I primi dati dell’esame medico potrebbero rivelare alcune conferme alle ipotesi investigative e dettagli importanti agli inquirenti che stanno cercando di porre dei punti fermi sulle indagini e hanno già dei tasselli importanti da cui partire. A cominciare da quei bossoli ritrovati sulla scena del delitto, alcuni in strada altri che invece sarebbero stati rinvenuti anche all’interno dell’abitacolo dove Goddi ha perso la vita. Notizia mai confermata ma che potrebbe rafforzare l’ipotesi che chi ha sparato lo abbia fatto da distanza molto ravvicinata. Diversi i colpi di pistola esplosi, almeno tre. Gli inquirenti dei carabinieri della compagnia di Bitti, insieme a quelli del Nucleo investigativo di Nuoro, coordinati dal pm Ireno Satta, hanno posto immediatamente sotto sequestro il bar di piazza del Mercato davanti al quale si è svolto il delitto. I bicchieri di birra lasciati mezzo pieni anche in strada raccontano della presenza di diverse persone che hanno interrotto improvvisamente la loro serata, che doveva essere quella di un giorno di festa per Su Cossolu, e invece si è trasformata nell’ennesima giornata di sangue.

