Boss voleva una strage per vendicare il figlio 

Catania. «Io devo acchiappare a tutti in un colpo...», vado dove giocano al calcetto, «una motocicletta e bum bum li levo». Parlava così Pietro Lucifora, 48 anni, boss del clan Scalisi di Adrano (Catania), con la convivente, spiegando il piano per vendicarsi di tutti i presunti autori della morte del figlio Nicolò Alfio, 17 anni, ucciso a coltellate durante un rissa il 20 aprile scorso a Froncofonte, nel Siracusano. Il passaggio è ripreso dal gip di Catania che, nelle oltre 520 pagine dell'ordinanza cautelare eseguita dalla polizia nei confronti di 24 indagati, sottolinea come «la sua intenzione era quella di “prenderli tutti insieme”», tanto da «voler provocare una strage». A saziare la sete di vendetta del boss non era bastato l'arresto dell'autore dell'omicidio, un 22enne, cinque giorni dopo il delitto. Al fratello del giovane sui social erano arrivate delle minacce, denunciate ai carabinieri, come: “goditi i giorni di pace che appena arriva la guerra non ti piacerà”. Per fermare il progetto omicida, la Procura ha fatto eseguire dieci fermi, compreso quello del boss, che sono stati poi convalidati dal gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Altre 14 persone sono state arrestate per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione di armi, ricettazione e danneggiamento. Nell'inchiesta complessivamente ci sono 40 indagati.

RIPRODUZIONE RISERVATA