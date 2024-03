Boss pugliese evaso, caccia ancora aperta ai fiancheggiatori  

«Non può aver fatto tutto da solo». Il pensiero è quello elaborato da tutti quel 24 febbraio di un anno fa, vedendo le immagini del boss pugliese Marco Raduano mentre con una corda fatta di lenzuola mandava in pochi secondi in archivio il mito del carcere di massima sicurezza di Badu’e Carros. Il boss aveva certamente un complice ad attenderlo all’esterno, ma è stato favorito nella sua fuga dentro e poi fuori dal carcere nuorese. E anche una volta oltre le mura, tra i duecento chilometri che separano il muro di cinta del carcere e Santa Teresa di Gallura, ha certamente goduto di altre protezioni che gli hanno permesso di raggiungere la Corsica e Bonifico dove è stato catturato poche settimane fa. Elementi chiari, collusioni, aderenze, aiuti. La mafia silenziosa lontana da quelle delle grandi Stragi, è più permeante nella società e per questo più pericolosa. Anche a Nuoro, anche in Sardegna. «Le nostre investigazioni – ha spigato ieri il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio - hanno fatto registrare nel Nuorese, contatti e scambi allarmanti e pericolosi con le mafie continentali. Questo – ha sottolineato – è emerso con grande chiarezza attraverso le investigazioni relative alla fuga dell’evasione di Raduano dal carcere di Badu’e Carros, dove sicuramente il boss della mafia pugliese ha avuto referenti locali, ci sembra ci siano questi contatti».

Con il carcere di Badu’e Carros luogo di detenzione per decenni dei boss negli anni si è favorito n qualche maniera anche la permeabilità della società mafiosa sul territorio. «Le nostre investigazioni – ha proseguito ieri Patronaggio durante il convegno – hanno messo in evidenza una implicazione del territorio, che ha prodotto lo stanziamento di parenti, amici e accoliti che trovano terreno fertile negli investimenti». Ma lo Stato c’è e come ha più volte sottolineato il Pg « A Nuoro stiamo monitorando attentamente questi soggetti (familiari, amici, accoliti ndr ) che anche in via transitoria si stanziano nel Nuorese. Ci sono soggetti vicini alla Camorra alle mafie calabresi e siciliane. Ma l’allarme lo vorrei ridimensionare: rispetto ad altre regioni c’è comunque un basso indice criminale».

