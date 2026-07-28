Boss Doms, Tommy Vee, Radiolina per due nuove “Storie di Bastione”  

Due notti, un’ultima volta, prima di salutare la stagione. Il Bastione di Saint Remy torna ad accendersi per l’ultimo appuntamento estivo di “Storie di Bastione”, che venerdì e sabato trasformerà ancora una volta uno dei luoghi simbolo di Cagliari in un grande spazio di musica, incontro e spettacolo. Dalle 18 fino a tarda notte, con ingresso gratuito, il cuore della città accompagnerà il tramonto e le ore successive con due serate che avranno tra i protagonisti Boss Doms e Tommy Vee, chiamati a chiudere il calendario della rassegna. A raccontare e accompagnare anche questo ultimo capitolo della rassegna ci sarà Radiolina, media partner dell’evento, per il saluto finale a un’estate vissuta sulla terrazza più iconica della città.

Che musica!

«Un’ultima volta, tutta da ballare», annunciano dall’organizzazione. Si avvia così verso il gran finale “Storie di Bastione”, la rassegna che ha animato il cuore di Cagliari con numerosi appuntamenti a partire dal primo maggio, quando il debutto era stato dedicato alla festa di Sant’Efisio. Per l’ultimo weekend il programma si fa particolarmente ricco. La serata di venerdì prenderà il via con “Radiolina Showcase” affidato al dj Manuel Cozzolino, per poi proseguire con i set di Luma, JFK e Laddo, già protagonisti della scena musicale isolana. A chiudere la notte sarà lo special guest Boss Doms, dj, producer e musicista italiano tra i nomi più apprezzati della scena elettronica contemporanea. Conosciuto dal grande pubblico anche per il lungo sodalizio artistico con Achille Lauro, ha contribuito alla produzione di alcuni dei suoi brani più celebri e calcato i palchi di importanti festival e club italiani. Elettronica, techno, house e contaminazioni urban caratterizzano i suoi dj set, performance ad alto impatto pensate per trasformare il Bastione in una pista da ballo a cielo aperto.

Il gran finale

Il gran finale di “Storie di Bastione” inizierà sabato, come da tradizione, al tramonto. Dalle 18 sarà “Radiolina Showcase” ad aprire la serata, che proseguirà con i dj set di Porto, Piraz e D-Spe, accompagnando il pubblico verso l’ultimo grande appuntamento della stagione. A chiudere la rassegna sarà Tommy Vee, uno dei dj e produttori italiani più conosciuti della scena house ed elettronica. La sua notorietà è cresciuta anche grazie alla partecipazione alla quarta edizione del “Grande Fratello”, nel 2004, prima di una carriera nella musica fatta di produzioni, remix e performance nei principali club e festival italiani e internazionali. Sarà il suo dj set a mettere il sigillo su un percorso iniziato tre mesi prima proprio sulla terrazza del Saint Remy. Due serate per celebrare una stagione che, appuntamento dopo appuntamento, ha fatto del Bastione un luogo di incontro, musica e socialità nel cuore di Cagliari. Poi le luci si spegneranno, almeno per questa volta. Prima, però, resta un ultimo tramonto da condividere e un’ultima notte da ballare: perché ogni storia ha una fine, e Storie di Bastione ha scelto di scrivere la sua con la musica ancora accesa.

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