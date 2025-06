Bosco proibito: due in manette 

Un terreno incolto, un impianto di irrigazione dismesso, una fuga tentata e una piantagione da 300 piante di marijuana scoperta nel cuore della campagna di Sindia. È questo il bilancio dell’operazione antidroga portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Macomer, che ha condotto all’arresto di due uomini: un 50enne di Sindia e un 30enne originario di Settimo San Pietro.

Le indagini hanno preso avvio da un’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Stazione di Sindia, supportati dai colleghi di altri reparti della Compagnia di Macomer e dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta. L’attenzione dei militari si è concentrata su alcuni terreni situati proprio nelle campagne Sindia.

Nel primo appezzamento, a pochi metri dal letto di un torrente, è stato trovato un impianto di irrigazione dismesso, indizio di una possibile coltivazione avvenuta in passato. Le spiegazioni fornite dal proprietario sono apparse da subito poco convincenti, spingendo i militari a estendere i controlli. La vera svolta è arrivata in località Moresa, dove è stata scoperta una piantagione attiva di circa 300 piante di marijuana, dotata di un moderno impianto di irrigazione “a goccia”. Poco distante, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un casolare 400 grammi di infiorescenze già essiccate e pronte per lo smercio. Durante l’intervento, il 30enne di San Sperate ha provato a fuggire tra la vegetazione, tentativo vanificato dal tempestivo intervento dei carabinieri, che lo hanno raggiunto e arrestato.

