Bosco letterario in via Gramsci 

Decimomannu avrà il suo bosco letterario. Il 27 marzo, alle 11 in via Antonio Gramsci, la cittadinanza è invitata alla posa delle prime piante: «L’iniziativa - ha fatto sapere la sindaca Monica Cadeddu - è nata grazie al “Festival letterario rainbook” che ha reso possibile la creazione di un bosco diffuso in diversi comuni della Sardegna».

L’idea è stata promossa dall’associazione di promozione sociale “Baa Ba’” e nella fase della piantumazione verranno coinvolti gli alunni della scuola media e delle classi prime dell’Istituto Mattei di Decimomannu.

Il bosco rappresenterà un legame tra lettura e sostenibilità dove il sapere si intreccerà con la natura: «Grazie al contributo dei lettori - ha concluso Cadeddu - ogni albero piantato sarà simbolo di crescita e consapevolezza, un regalo per il nostro territorio e per le generazioni future».

In paese l’area sarà dedicata a Oscar Wilde. (sa. sa.)

