Bosco e macchia in fiamme nella bufera 

Il fuoco per due ore è stato devastante. Le fiamme, spinte da un vento fortissimo, si sono sviluppate a ovest del campo sportivo di Burcei, a un chilometro dell’abitato, aggredendo la macchia mediterranea ma anche alberi d’alto fusto e una sughereta. Il pericolo era alto. La Protezione civile ha messo immediatamente in movimento sei elicotteri della flotta regionale, due Canadair di stanza a Olbia (altri due erano pronti a levarsi in volo in caso di necessità) con forestali e volontari a terra a seguire l’evolversi della situazione. Un’autentica taske force. All’imbrunire l’inferno di fuoco è stato messo sotto controllo e spento.

Decisivo il blitz prima degli elicotteri e poi dei Canadair, impegnati in velocissimi rifornimenti d’acqua nel mare di Capitana. Ora si apre la conta dei danni: otto gli ettari percorsi dal rogo, con gravi danni all’ambiente. Diversi capi di bestiame sono stati posti in salvo dagli stessi allevatori accorsi non appena intuito cosa stava per succedere. Poteva andare sicuramente peggio. L’immediatezza del blitz dall’alto ha evitato danni ben più grossi.

Oggi il sopralluogo

«C’era davvero di che preoccuparsi», ha detto in serata il sindaco Simone Monni, arrivato subito nel luogo dell’incendio: «La situazione appariva davvero brutta, critica. Il vento spostava le fiamme da un posto all’altro. Devo dire grazie a tutti. La Protezione civile ha fatto un lavoro straordinario, ha davvero evitato il peggio. Decisivo l’intervento prima degli elicotteri e poi dei Canadair. Un’operazione di grandissima professionalità. Se i danni sono stati limitati è merito davvero di questa operazione scattata a tempo di record con l’utilizzo di uomini e mezzi. Mi sono costantemente tenuto in contatto anche con l'assessore all’Ambiente. Ora – aggiunge Monni – si parla di otto ettari di terreno attraversato dalle fiamme: quasi un miracolo». Solo oggi sarà possibile avere un quadro esatto della situazione.

In serata, il gran sospiro di sollievo anche per le centinaia di burceresi che hanno seguito da vicino l’evolversi della situazione. Per la notte, è stato disposto un presidio per l’avvistamento di eventuali nuove fiamme. L’operazione di bonifica scatterà oggi all’alba. Solo nella circostanza potrà essere valutato il danno sul territorio e l’eventuale perdita di bestiame. Sino a tarda sera, nessuno avrebbe comunque fatto denuncia di eventuali perdite. I danni al momento sarebbero ristretti all’ambiente.

L’ipotesi del dolo

La Forestale ha già avviato le indagini. Il dubbio è che il rogo sia di origine dolosa: non si esclude che le fiamme siano state appiccate in diversi punti della montagna sul versante a ovest dell'abitato. Gli incendiari potrebbero aver agito profittando del caldo e soprattutto del forte vento che soffiava nella zona. Quello di ieri è il primo grosso incendio nelle montagne sotto il monte Serpeddì durante questa estate che sta per finire.

