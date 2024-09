Bosco di marijuana: due persone finiscono in manette 

Oltre trecento i chili e migliaia di piante di marijuana sequestrati, due persone finite agli arresti e altre quattro denunciate in tre distinte operazioni. È il bilancio dell’ultima settima della polizia di Stato nel contrasto alla produzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel Nuorese. Nel weekend scorso gli agenti dei Commissariati di Orgosolo e Gavoi, hanno sequestrato ben 300 chili di marijuana. Due le piantagioni, entrambe nelle campagne di Orgosolo, sono state scoperte dai poliziotti.

Nella prima gli agenti hanno rinvenuto circa 500 piante di marijuana con principio attivo superiore al limite legale, come confermato dai campioni prelevati ed analizzati da personale della polizia Scientifica. Le piante di cannabis erano dotate di un impianto di irrigazione goccia a goccia, e gli agenti hanno arrestato due orgosolesi, finiti ai domiciliari. Nella seconda piantagione, sempre provvista di un impianto di irrigazione goccia a goccia, invece gli agenti hanno trovato 80 piante di marijuana e denunciato una persona in stato di libertà.

Due sequestri che dimostrano come il business della piantagioni di marijuana nel Nuorese non conosce crisi, tanto che alcuni giorni prima era toccato agli uomini della squadra Mobile di Nuoro, nelle compagne di Ottana procedere al sequestro di una piantagione di marijuana composta da circa 3600 piante, denunciando in stato di libertà tre persone. Due erano i proprietari del terreno dove sono state trovate le piante, mentre la terza era la responsabile della piantagione.

