Bosco da fiaba fra natura e l’eco-tassa 

Opere d’arte in mezzo alla natura. Benvenuti nel “Bosco da fiaba”, in quel percorso artistico fra i monti di Pau nato da un’idea dell’associazione culturale “Menabò” e la collaborazione dell’amministrazione comunale, guidata da Alessia Valente.

L’iniziativa

Nato nel 2022, il boom è arrivato nel 2024. Un percorso lungo circa 3 chilometri in cui i visitatori troveranno 12 opere realizzate da diversi artisti in occasione dei laboratori di comunità. «Il progetto è diventato per Pau un punto di riferimento che ha permesso di valorizzare il territorio e acceso i riflettori sulla bellezza della nostra montagna e sul nostro territorio» spiega la sindaca. Una piccola realtà all’interno della grande risorsa del Monte Arci. All’interno del bosco fanno bella mostra animali artistici creati con materiale organico recuperato nel bosco: tronchi, rami, frasche. «Un percorso di arte in natura – commenta Giulia Balzano, curatrice di “Un Bosco da fiaba” – nel quale gli artisti sono coinvolti nella creazione di un circuito boschivo di installazioni con l’impiego quasi esclusivo di materiale deperibile, dall’impatto inquinante ridotto al minimo. Un dialogo discreto, rispettoso del bosco e della natura».

La tutela

Dopo 3 anni di presenze da record, ora il percorso sarà accessibile nel weekend e nei giorni festivi a febbraio dalle 9 alle 16, acquistando un biglietto di 5 euro, comprensivo dell’eco-tassa istituita dal Comune. «La scelta nasce perché vogliamo tutelare il bosco – spiega balzano - Dopo il boom del 2024 è nata l’esigenza di gestire l’area. Saranno ridotti i numeri di ingresso ma si avrà una frequentazione più sostenibile del bosco». Inoltre con il biglietto si avrà la possibilità di «garantire una manutenzione e creare più servizi come una mappatura adeguata, informazioni che permettano di conoscere la storia delle installazioni, gli artisti e il filo narrativo che le accompagna». Quello dell’istituzione dell’eco-tassa (1 euro) è un intervento simbolico, con la somma destinata a progetti di tutela e educazione ambientale. «Intendiamo proseguire questo meraviglioso progetto per promuovere un intervento di valorizzazione ma anche di tutela delle aree boschive e delle risorse naturali geologiche e culturali» aggiunge la sindaca. Giulia Balzano ricorda che il «progetto è un dono al bosco, un richiamo a un atto di responsabilità verso la natura».

RIPRODUZIONE RISERVATA