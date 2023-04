Boschi, via libera alla tutela 

Via libera della Giunta Pes al progetto definitivo ed esecutivo per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo. Il Comune è risultato tempo fa beneficiario di un finanziamento per la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Le somme a disposizione ammontano a 53mila euro. I lavori, secondo quanto disposto dalla Regione, dovranno essere avviati entro breve, il tempo massimo era infatti 12 mesi a far data dal 9 agosto dello scorso anno. Per ultimarli ci sarà tempo entro 18 mesi dalla data di avvio del cantiere. Buona parte delle somme verranno impiegate per la manodopera. Approvato in questi giorni anche il progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione di alcune criticità presenti sulla viabilità del paese e in particolare nella via Turritana. Si spenderanno 5mila euro e i lavori dovranno iniziare entro fine luglio. ( a. o .)

