Boschi in cenere, arrestato 

Una decina di incendi boschivi appiccati nel giro di quattro anni. Gli agenti del Corpo forestale sono convinti di aver fermato l’autore dei roghi, chiedendo il cerchio intorno a un operaio di Usellus di 21 anni, finito in carcere. Ieri Simone Erbì, difeso dagli avvocati Ignazio Ballai e Nicola Ibba, non ha risposto alle domande del giudice Salvatore Carboni.

L’arresto

La misura cautelare è scattata al termine delle indagini degli uomini della stazione forestale di Villaurbana e il Nucleo investigativo ambientale e forestale dell’Ispettorato di Oristano.Le accuse sono incendio aggravato e di incendio boschivo aggravato. Nella zona di Usellus, dal 2019 al 2023, si sono verificati numerosi incendi, causando notevoli danni. Solo nel 2022 un rogo distrusse 26 ettari, nella località Turaci in agro di Usellus, interessando un bosco di sughere e macchia mediterranea. L’incendio venne spento con l’ausilio dei mezzi a terra e quelli aerei della flotta antincendio regionale; la stazione forestale di Villaurbana aveva coordinato le operazioni di spegnimento in una giornata caldissima, con bollettino regionale di alta pericolosità emesso dalla protezione civile dell’Isola. In tutti questi anni, soprattutto tra i mesi di giugno, luglio e agosto, una serie di incendi dolosi aveva creato forte preoccupazione nel mondo delle campagne, soprattutto tra gli allevatori, perché le fiamme avevano messo in pericolo bestiame, aziende e minacciato l’abitato di Usellus. Le località interessate sono state Piraferta, Campu Sarais, Meriagu, Turaci. Un rischio che, puntualmente, in estate diventa concreto.

Le indagini

Secondo le indagini della Forestale, gli incendi venivano appiccati soprattutto nelle ore più calde. Gli agenti hanno quindi portato avanti l’attività investigativa per individuare le cause dei roghi. Già da subito gli accertamenti si sono indirizzati nei confronti dell’operaio, che per motivi di lavoro, frequentava la zona teatro degli incendi. Le approfondite indagini condotte nel tempo dagli inquirenti hanno portato ad acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane indagato per numerosi incendi boschivi fra il 2019 ed il 2023. Elementi esaminati dal pm Valerio Bagattini, che ha chiesto e ottenuto dal gip Carboni la misura cautelare per Erbì. Ieri, al termine dell’udienza davanti al giudice, i difensori, che sostengono la mancanza di indizi a carico di Erbì, se non due tracce di Gps, hanno chiesto la modifica della misura negli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in modo da consentire al giovane di continuare a lavorare. Il pm ha, invece, insistito sul carcere. Il giudice è andato a riserva e deciderà a breve.

