Boschi, il piano del Comune 

Ha preso il via a Guspini il progetto del Comune per la valorizzazione del patrimonio boschivo che è reso possibile da un finanziamento di 169mila euro provenienti dai fondi regionali. Le zone coinvolte sono il monte Santa Margherita, la zona Pip, Sa Zeppara, il borgo minerario di Montevecchio e l’area urbana. Oltre alle cure, alla rimozione delle infestanti, alla concimazione e alla potatura, saranno messe a dimora 850 nuove piante tra cui lecci e lentischi, che contribuiranno così a incrementare il verde nell’intero territorio comunale. Il progetto, inoltre, offrirà opportunità di lavoro a otto persone.

Le attività

Previste la piantumazione di specie arbustive e arboree autoctone, la manutenzione delle piante esistenti, la rimozione della vegetazione infestante e la potatura degli alberi. Gli obiettivi sono la prevenzione degli incendi, il miglioramento del paesaggio urbano e la conservazione del patrimonio forestale, con un focus sulle aree vicine al centro abitato. La riqualificazione delle aiuole rappresenta una priorità per migliorare anche l’aspetto estetico della cittadina. Il vice sindaco Marcello Serru commenta: «L’amministrazione comunale è entusiasta di intervenire sia nelle zone urbane che extraurbane per preservare il patrimonio boschivo. Il progetto ci permetterà di continuare gli interventi avviati anni fa e, allo stesso tempo, fornire lavoro a otto persone, un risultato di grande importanza». Gli operai saranno 6 generici e 2 specializzati, ognuno lavorerà per 20 giorni al mese, con un impegno di 5 ore al giorno, e percepirà uno stipendio mensile di 1.820 euro per l’operaio specializzato e 1.732 euro per l’ operaio comune.

Il focus

L'obiettivo principale del progetto è potenziare e conservare il patrimonio vegetale esistente, fondamentale per la biodiversità locale, e recuperare spazi che possano essere fruibili dalla comunità. Particolare attenzione all’area del monte Santa Margherita, gravemente danneggiata da un incendio nel 2015. Questa zona riceverà 400 piante, una cifra significativa che mira ad accelerare il suo recupero. Non è il primo intervento: durante la consiliatura precedente, era stato realizzato il progetto Margherita, che aveva portato alla piantumazione di circa mille piante.

