Boschi di querce a rischio, martedì il trattamento aereo 

Un trattamento aereo nelle campagne di Abbasanta, Norbello e Aidomaggiore per contrastare le larve dei lepidotteri defogliatori che stanno mettendo a rischio i boschi di quercia. Sarà avviato martedì da Agris, in collaborazione con il Corpo forestale.

Un intervento urgente, reso necessario dall’allarme lanciato nelle scorse settimane dalle unità locali del Corpo forestale. Il vicesindaco di Abbasanta, con delega all’Agricoltura, Giuseppe Congiu sottolinea l’importanza dell’operazione: «Si tratta di un intervento fondamentale per proteggere i nostri boschi e le attività agricole. Il trattamento utilizzerà un prodotto microbiologico selettivo, innocuo per persone e animali, ma efficace contro le larve responsabili della defogliazione di roverelle, lecci e sughere. Le piante completamente defogliate, a detta degli esperti, si indeboliscono e diventano più vulnerabili ad altre avversità, con conseguenze anche economiche, soprattutto per le sugherete». La superficie interessata sarà di 2.400 ettari, un’area vasta e delicata che ha la necessità di essere monitorarla con attenzione. La tutela del patrimonio forestale resta infatti una esigenza prioritaria ma programmata e costante, vista anche anche la complessità delle stagioni agricole con oliveti, vigne e altre colture che necessitano di frequenti interventi di prevenzione. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA