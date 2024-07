Boschi dell’Agris e orti fertili, non resta più niente 

Le fiamme hanno continuato a divampare tutta la notte scorsa tra Villasor e Villacidro, vicino a S’Acqua Cotta: le zone di rimboschimento dell’Agris come un fiammifero hanno alimentato continuamente le fiamme di cui vigili del fuoco, ranger, volontari, uomini di Forestas e barracelli hanno avuto ragione solo ieri mattina. «

Un disastro che ci ha visto perdere 25 anni di lavoro», hanno commentato alcuni operai dell’Agris . «Stavolta il fuoco ci ha portato via agrumeti e oliveti. Avevamo una bella produzione, ma molte piante sono completamente bruciate ora», spiega Andrea Podda che in Agris si occupa della qualità dei prodotti (e non solo). «Per fortuna l’incendio è stato fermato prima che arrivasse alla zone delle auto e ad altri caseggiati. Ci saranno danni anche all’impianto di irrigazione. Ora tutto intorno a noi è terra bruciata».

Il bosco ha rappresentato un problema non indifferente anche per chi si occupava dello spegnimento fin da domenica pomeriggio. «Era fitto, molto fitto», continua il sindaco di Villasor Massimo Pinna, «e le squadre a terra non riuscivano a penetrarlo. Per questo è stato necessario l’intervento dei canadair». Una vera e propria “mazzata” per un bosco che ora si stava anche popolando di conigli, lepri e tante specie di volatili. «Per noi è stata una nottata d’inferno», chiude Pier Paolo Pistis, capitano dei barracelli di Villasor.

Isili

Ha continuato a volteggiare anche ieri nel cielo di Isili l’elicottero dell’antincendio attorno al Monte Polidoni, simbolo del rogo disastroso di domenica.Incredulità negli occhi di chi è corso a controllare i danni, di chi ha speso tanto tempo per curare quella campagna sentendola come casa. «Attorno al mio orto c’era una radura adesso più niente», ha detto Claudio Orrù ortolano, «il fuoco ha colpito diversi solchi di pomodori e delle pompe per l’irrigazione. È una situazione indescrivibile, non si tratta solo di un terreno di proprietà ma di un monte bruciato, da due giorni ho addosso questo odore».

