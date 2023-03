Boschi celebra le nozze 

Alle nozze di sabato in Comune è attesa un celebrante vip. Un nome altisonante della politica nazionale: Maria Elena Boschi, la 42enne deputata di Italia Viva, ex ministra ai Rapporti con il Parlamento nel governo Renzi e sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Gentiloni. Benedirà le fedi di una coppia di amici, Caterina Ammendola e Paolo Degli Innocenti. Hanno voluto che fosse proprio lei, l’amica celebre per la sua attività politica, a suggellare la loro unione civile. L’investitura della Boschi è avvenuta ieri mattina in Comune, con il primo atto firmato dal neo commissario straordinario Francesco Cicero.

Celebrante d’eccezione

La richiesta di matrimonio in Comune della coppia è passata per il Protocollo il 7 settembre scorso. Ben più recente è stata la richiesta inoltrata da Maria Elena Boschi all’ente di via Garibaldi. In passato la deputata, avvocato civilista specializzata in Diritto societario e dell’impresa, ha prestato la sua professionalità nello studio legale di Umberto Tombari a Firenze. Città della quale è originario lo sposo, mentre la futura moglie è nativa di Lamezia Terme. L’amicizia con la Boschi è consolidata, tanto che gli sposi hanno voluto che fosse lei a celebrare le nozze alle 11 di sabato nella sala Giunta del palazzo municipale. Per ottenere la delega alla celebrazione, la deputata ha seguito la rigida procedura trasmettendo regolare richiesta al Comune. Aveva necessità di ricevere il nulla osta per svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile. Il via libera è arrivato ieri, quando un impiegato comunale ha sottoposto a Francesco Cicero la richiesta transitata al Protocollo. Serviva con urgenza la firma del commissario che fa le veci di sindaco, anche perché l’appuntamento con le nozze è ormai vicinissimo.

Personaggio vip

Nata a Montevarchi il 24 gennaio 1981, Maria Elena Boschi abbraccia la politica nel 2008. All’epoca era portavoce di chi sosteneva Michele Ventura contro l’allora presidente della Provincia di Firenze, Matteo Renzi. È proprio con quest’ultimo che la Boschi instaurerà un forte rapporto politico che la renderà celebre in tutta Italia. La sua presenza sabato prossimo in Comune a Tortolì farà da cassa di risonanza alle nozze.