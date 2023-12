Bosa, segnali di ripresa: ottimo pari con l’Ossese 

Bosa 1

Ossese 1

Bosa ( 3-5-2 ): Idrissi, Grella, Unali (38’ st Carta), Ongania, Ferrari, Ruggiu, Avellino (14’ st Manganuco), Di Angelo, Fortunato, Sagitov, Ciriblan (8’ st Pinna). In panchina Murtas, Pes, Pischedda, Marras, Carta, Madau. Allenatore T. Carboni.

Ossese ( 4-4-2 ): Cherchi, Llanos, Bah (16’ st Chelo), Mainardi (45’ st A. Sechi), Fois (16’ st Chiappetta), Madeddu, Tanda (16’ st Ubertazzi), Melis (34’ st Mudadu), Villa, Gueli, Fancellu. In panchina Sechi, Fadda, Scanu, Contini. Allenatore Fadda.

Arbitro : Natale di Ragusa.

Reti : 17’ pt Fortunato, 23’ st Madeddu (r) .

Note: espulso Sagitov, ammoniti Fortunato, Idrissi.

Bosa. Importanti segnali di ripresa per il Bosa di Tore Carboni che, dopo un periodo no, impone il pari all’Ossese arrivata a Bonorva per continuare a scalare i vertici della classifica che la vedono ora in zona playoff. Passano per primi i locali al 17’ del primo tempo grazie a Fortunato bravo a superare il portiere ospite Cherchi con una straordinaria conclusione da 25 metri. Per trovare il pari la compagine di Mario Fadda deve aspettare il 23’ della ripresa: Madeddu trasforma al 23’ della ripresa un calcio di rigore.

RIPRODUZIONE RISERVATA