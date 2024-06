Bosa, Marras entra in Municipio 

Senza perdere tempo, il neo eletto sindaco Alfonso Marras si è insediato ieri mattina nel suo nuovo ufficio, non prima di aver ricevuto ufficialmente il testimone dal suo predecessore Piero Casula. Considerato che Marras era già consigliere comunale della maggioranza uscente, si può senz'altro affermare che tutto si è svolto in continuità con l'amministrazione uscente.

La squadra

Dopo la vittoria sancita dalle urne, Marras è già al lavoro per la composizione della Giunta. Visto il grande exploit di preferenze (444) il vicesindaco dovrebbe però ancora essere Federico Ledda. «Entro la settimana formalizzerò le mie scelte sulla composizione dell'esecutivo – evidenzia Marras - così come entro una decina di giorni verrà convocato il nuovo Consiglio per la seduta di insediamento». Oltre a Ledda. stando ai risultati e l'esperienza maturata, dovrebbe rientrare a far parte della squadra di governo anche Maura Marongiu, la seconda più votata con 316 preferenze e già assessora ai Servizi sociali.

Gli sconfitti

In Comune si è fatto vedere anche Giuseppe Ibba uno dei candidati alla carica di sindaco sconfitto alle urne con 600 voti di distacco mentre di 1.100 voti dal vincitore è stato il divario con l'altro candidato, Alessandro Campus. Ma il day after delle elezioni bosane è fatto anche di analisi più approfondite. Una di queste nasce dal fatto che con l’unione delle liste alternative alla attuale amministrazione, i numeri dicono che (forse) il risultato poteva essere diverso. Alessandro Campus però la pensa diversamente: «Non avremo vinto ugualmente, persone e appartenenze erano troppo distanti per potersi incontrare e condividere un percorso insieme». Dalle parole di Giuseppe Ibba traspare invece la sensazione di aver perso l’occasione: «Avvertendo la voglia di cambiamento abbiamo tentato di fare una lista unica che unisse le forze alternative alla amministrazione uscente, ma questo non è stato possibile». «Non si può ragionare con i se e i ma - afferma Angelo Masala, della componente “Per Bosa” che ha sostenuto Ibba - la città ha deciso democraticamente, auguri al sindaco che ne ha bisogno».

Magomadas

Già al lavoro anche il neo sindaco Angelo Masia che insieme alla sua lista “Riprendiamo Magomadas” ha congedato la gestione commissariale. «Ora ci riuniremo per decidere la formazione della Giunta – spiega - e iniziare subito a dare risposte ai problemi del paese».