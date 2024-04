Bosa ko e salvezza: Festa Calangianus  

Bosa 0

Calangianus 2

Bosa (3-5-2) : Pischedda, Mattiello (9’ st Pes), Grella, Ciriblan (11’ st Mura), Maquiesse, Di Angelo, Unali, Avellino, Fortunato (36’ 2t Marras), S. Carboni, Ferrari (24’ st Madau). Allenatore T. Carboni.

Calangianus (3-5-2) : Forzati, Putzu, Secci, Asara (21’ st Delogu), Dombrovoschi, Fiorotto (1’ st Tusacciu), Camarà, Sanchez (42’ st Mancini), Occhioni (36’ st Gori), Ciganha, Del Soldato ( 16’ st Sambiagio), In panchina Inzaina, Ena, Santoro, Barbuio. Allenatore Malu.

Arbitro : Caresia di Trento.

Reti : 21’ pt e 24’ st Sanchez.

Bosa. Superando per 0 - 2 il Bosa già retrocesso sul campo di Pozzomaggiore, il Calangianus conquista la salvezza diretta senza passare per la lotteria dei playout. Per i galluresi può considerarsi un miracolo considerata la posizione in classifica a metà girone di andata, quando la squadra pur giocando bene non riusciva a fare i punti.

Il girone di ritorno è stata un’altra storia e la compagine guidata da Malu ha compiuto un’impresa che pareva disperata. Il Bosa invece deve dire addio all’Eccellenza dopo l'ennesima stagione tribolata dove non ha potuto contare sul proprio campo.

A decidere la gara la doppietta di Sanchez, a segno al 31’ del primo tempo e al 24’ della ripresa. Un due a zero che fa esplodere la festa dei galluresi.

