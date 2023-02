Bosa invasa da 1.200 maschere 

È stata straordinario evento, come non ci si assisteva da anni, la sfilata del Giovedì grasso che, ieri, s'è impadronita di Bosa. C'erano tutte le scuole della città e del territorio, a sintesi di una festa che a tutti appartiene.

Impazza Carnevale nel Giovedì grasso che segna l'apoteosi della festa. Oltre quaranta scolaresche, milleduecento maschere, oltre diecimila persone presenti. Carrasegare in riva al Temo si prende spazi e tempo e porta un divertimento che dalla mattina prosegue fino a notte fonda.

Le scuole

Protagoniste le scolaresche di ogni ordine e grado, impegnate in divertenti mascherate e carri allegorici unici. Funerali della Regina, carri di pirati, sottintesi allegorici sulle rotte dei migranti, le favole, la Bella e la Bestia, il senso profondo dell'allegria e dell'allegoria.

Il Carnevale dei bimbi e dei grandi che si unisce in un'unica proposta: la vita che procede a dispetto di difficoltà e malattie.

È stata straordinario evento, come non ci si assisteva da anni, la sfilata del Giovedì grasso che, ieri, s'è impadronita di Bosa. C'erano tutte le scuole della città e del territorio, a sintesi di una festa che a tutti appartiene.

Tutto esaurito

Tutto esaurito in alberghi e pubblici esercizi, città invasa da visitatori che, in molti, rimarranno in alberghi e B&B fino alla fine, mercoledì prossimo. Il Carnevale si ripresenta dopo gli anni della pandemia come festa di massa ed evento collettivo. Neppure il tempo di riposare e domani sera si replica con la Festa delle Cantine, attesa da sabato sera fino all'alba di domenica.

Festa delle cantine

«A Bosa, durante il Sabato delle Cantine, parte della comunità lavora per far scoprire e valorizzare lo spirito del Carnevale bosano, il vino e i piatti della nostra tradizione – sottolineano dall’associazione Carrasegare osincu – Per apprezzare appieno la festa bisogna però scoprirne l’anima e l’essenza perché per tanti bosani, aprire le proprie cantine ai turisti, significa soprattutto creare accoglienza. Domani dalle 18 consigliamo di indossare una qualsiasi maschera perché per noi è il miglior biglietto da visita».

Il percorso enogastronomico per le vie del centro è organizzato dalla Pro Loco Melkiorre Melis e acquistando i coupon, oltre ai piatti tipici, si può bere della buona birra, la Malvasia di Bosa o il vino locale. «E alle 23 ci trasferiremo tutti in piazza Carmine dove il DJ scalderà la serata», concludono gli organizzatori

