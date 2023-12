Bosa inguardabile, Il san Teodoro fa il pieno 

bosa 2

san teodoro 4

Bosa (3-5-2) : Idrissi, Pischedda, Pes (36’ pt R. Carboni), Ongania, Pinna (39’ st Mura), Ruggiu. Unali (21’ st Avellino), Di Angelo, Fortunato, Maganuco, Sagitov ( 21’ st Ciriblan). In panchina Murtas, Marras, Carta, Madau, Solinas, Allenatore Carboni.

San Teodoro (4-4-2) : Melis, Malesa, Di Nardo ( 21’ st Spano), Saggia, Muzzu, Varrucciu, Saiu ( 21’ st Casula), Animobono, Mulas, Pala ( 8’ st Mastromarino), Ruzzittu. In panchina Deiana, Bassu, Mavrot, Delogu, Marongiu. Allenatore Sanna.

Arbitro : Zampieri di Rovigo.

Reti : nel pt 10’ Ruzzittu, 25’ Mulas, nel st 12' Varrucciu 15’ e 36' Pischedda. 26’ st Mulas.

Note : ammoniti Pinna, Di Nardo, Saggia.

Bosa. Forse ancora psicologicamente provato dalla beffarda eliminazione dalla finale di Coppa Italia da parte del Sant'Elena, il Bosa rimedia un'altra brutta sconfitta casalinga e fa un passo all'indietro rispetto alla squadra volitiva ammirata nell'incontro stravinto col Ghilarza due settimane fa. E pur vero però che aveva di fronte un San Teodoro reduce da un filotto incredibile che l'ha portato dall’ultimo posto in classifica con zero punti in zona play off, ma la compagine di Carboni è apparsa troppo brutta per essere vera.

Cronaca

Concluso il primo tempo sullo 0-2 grazie ai gol di Ruzzittu su rigore al 10’ e il raddoppio di Mulas al 25’, i bosani sono andati ancora sotto ad inizio ripresa per la rete di Varrucciu al 12’. Pischedda pareva riaprire i giochi al 15’ ma poi il quarto gol ospite ancora di Mulas al 21’. ha definitivamente tagliato le gambe ai padroni di casa, andati in gol per il definitivo 2-4 con Pischedda al 36’. Anche ieri il capocannoniere Mulas ha segnato una doppietta vincendo il duello con il russo Sagitov che lo insegue nella classifica marcatori.

Serafino Corrias

RIPRODUZIONE RISERVATA