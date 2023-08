“Bosa in Rock” si accende sul Temo 

Ancora pochi giorni di attesa e gli amanti del rock potranno assistere a un appuntamento destinato a richiamare anche stavolta il grande pubblico e, soprattutto, gli appassionati provenienti non solo da ogni parte della Sardegna ma anche dalla penisola.

Il programma è davvero interessante con ben trentadue gruppi che si alterneranno per tre giorni. “Bosa in Rock” con musica no stop e tante sorprese si svolgerà da giovedì 31 al 3 settembre nello scenario incantevole del Temo, con le band che saliranno sulla piattaforma galleggiante ormeggiata lungo il fiume.

L’evento è promosso dall’associazione bosana che porta il nome della manifestazione ed è ideata da due grandi esperti come Giovanni Addis ed Enrico Cossu. «Siamo un’associazione giovane – affermano Addis e Cossu - ma contiamo di far crescere questo particolare e apprezzato segmento della musica in maniera esponenziale, creando diversi eventi nell’arco dell’anno. Bosa vanta diversi spazi unici dove si possono organizzare spettacoli di grande portata, garantendo una notevole visibilità alla città e a tutto il territorio. Il fascino delle serate musicali consiste anche nella location delle vecchie concerie, che rappresentano qualcosa di veramente unico». ( s. c. )

