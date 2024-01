Bosa e Tharros, va bene così 

Bosa 1

Tharros 1

Bosa (5-3-2) : Murtas, Grella, Pes, Mattiello ( 10’ st Ledda, 13’ st R.Carboni)), Maquiesse, Ferari ( 41’ st Mura), Unali, Di Angelo Fortunato, Martins, Pinna (41’ st Manganuco). In panchina Arseni, Pischedda, Avellino, Carta, Madau. All. T. Carboni.

Tharros (4-3-1-2) : Mereu, Facelli, Sardo ( 15’ st M. Carboni), Panza, Manca, Atzori, Silva, Tetteh ( 30’ st Perilli) , Calaresu, Ferrari ( 15’ st Boi) , A. Sanna. In panchina Cabasino, Fresu, Boi, Piras, Lonis, C. Sanna. All. Lai.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : 12’ pt A. Sanna, 27’ st Fortunato.

Note : espulsi Pes e Facelli, ammoniti Mattiello, Grella, Calaresu, Manca. M. Carboni.

Termina in parità con un gol per parte la bella sfida disputata al campo comunale “Caramarzos” di Silanus tra Bosa e Tharros. Squadre assetate di punti e che hanno fatto di tutto per superarsi a vicenda sino al triplice fischio dell’arbitro Virgili.

Match spigoloso ma non cattivo con due espulsi ( Pes per i locali e Facelli per gli ospiti) e un calcio di rigore reclamato e non concesso alla Tharros. Passano in vantaggio gli oristanesi con il bomber Andrea Sanna al 12’ del primo tempo, bravo a infilare Murtas. Nella ripresa al 27’ arriva invece il pari di Fortunato che inganna difesa e portiere biancorossi. Nel finale le due compagini costruiscono azioni pericolose senza però trovare la via della rete.

