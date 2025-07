Bosa calcio e Calmedia, accordo sui settori giovanili 

Un’intesa storica e strategica per il bene e il futuro del calcio bosano, che ha anche come obiettivo anche il superamento di una sana rivalità. È quella siglata dai presidenti Vincenzo Cuccuru (Cs Bosa) e Salvatore Marche (Calmedia), che hanno messo nero su bianco una collaborazione destinata a segnare un punto di svolta per il movimento calcistico della città. L’accordo prevede una chiara divisione dei compiti, con la Calmedia che curerà la crescita dei ragazzi del settore giovanile fino alla categoria Giovanissimi, gestendo inoltre la prima squadra in Seconda categoria. Dal settore Allievi in su, invece, sarà il Cs Bosa a prendere in mano il testimone, proiettando i giovani verso traguardi sempre più ambiziosi.

«Speriamo sia solo l’inizio – afferma Salvatore Marche – di una sinergia forte, con l’obiettivo comune di creare un vero serbatoio e avere due squadre composte solo da ragazzi di Bosa». Soddisfatto anche Cuccuru: «L’accordo valorizza non solo la crescita sportiva ma anche quella umana dei ragazzi, che avranno un percorso formativo completo e potranno pian piano avere l'ambizione di giocare in prima squadra attualmente in Promozione». Insomma, un progetto ambizioso, che guarda lontano ma parte dalle radici coinvolgendo i ragazzi della città.