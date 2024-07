Bosa calcio, Cuccuru presidente 

Risolta la crisi societaria al Bosa calcio dopo le dimissioni irrevocabili del presidente Massimiliano Calaresu. A guidare il nuovo direttivo del sodalizio rossoblù sarà Vincenzo Cuccuru, ingegnere bosano di 61 anni. Nei prossimi giorni il gruppo dirigente lo investirà ufficialmente del ruolo e deciderà gli altri incarichi societari. Per assumere la presidenza del Bosa, Cuccuru si è dimesso da presidente della società sportiva dell’ordine degli ingegneri della provincia di Nuoro guidato dall’attuale consigliere comunale e candidato alla carica di sindaco Giuseppe Ibba, che aveva richiesto prima delle elezioni al suo collega di impegnarsi attivamente per salvare il Bosa. «Ho creduto fosse doveroso mantenere l’impegno - afferma Cuccuru - e ringrazio Ibba per avermi coinvolto in questa operazione di salvataggio della società che cercheremo di riportare in Eccellenza dopo la sfortunata retrocessione della passata stagione». Alla guida tecnica rimarrà Tore Carboni. ( s. c. )

