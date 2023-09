Bosa-Alghero, ripartono i lavori 

Riprendono i lavori sulla strada provinciale 105 Alghero-Bosa, dopo due anni di stop. È l’annuncio di Giovanni Milia, dirigente dell’Ufficio tecnico della Provincia di Sassari. Il cantiere riapre grazie alla risoluzione del contenzioso che ha visto contrapporsi la Provincia di Sassari con l’impresa vincitrice della gara d’appalto. Sarà l’impresa che si era classificata seconda a proseguire i lavori nel tratto di strada relativo al chilometro 21, dove la rottura di un tubo di acciaio ha provocato il cedimento di un tratto di strada, creando non pochi problemi a chi si trova a percorrerla. Una risoluzione provvisoria è stata quella di creare un senso unico alternato ma, nel corso di questi due anni, ci sono state molte proteste sulla sicurezza dell’unica strada che collega la Planargia ad Alghero e, soprattutto, all’aeroporto.

Il commissario

I lavori, spiega il commissario della Provincia di Sassari Pietrino Fois , prevedono circa un milione e 700mila euro di spesa: «Ritengo questo collegamento strategico per entrambi i territori, che consentiranno la condivisione di programmi di sviluppo e di collaborazione tra le due realtà di Alghero e Bosa». Soddisfatto anche il consigliere regionale Alfonfo Marras: «È assolutamente urgente e imprescindibile la messa in sicurezza della strada e l’eliminazione del senso unico alternato – ha commento Marras - Mi rassicura la notizia dell’avvio dei lavori, che spero possano essere conclusi in tempi certi e celeri. Il mio personale impegno sarà ora volto a reperire ulteriori risorse per il miglioramento dell’arteria stradale e per la sua definitiva sistemazione».

Il Comune

Dello stesso parere il sindaco di Bosa Piero Casula: «L’importanza della strada provinciale 105 è vitale, certamente strategica. Solo con una rete viaria moderna e sicura verso i porti, gli aeroporti e la strada statale 131 si può garantire quello sviluppo economico e sociale di cui Bosa e la Planargia, ma aggiungerei tutta la costa centro Nord occidentale, necessitano. Questa strada – ha concluso il primo cittadino di Bosa – oltre a garantire i flussi turistici e residenti, favorirà sempre più forti rapporti con Alghero». Non resta attendere l’ultimazione del cantiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA