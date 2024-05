Borussia, la favola continua. La Maledizione del Psg 

Psg 0

Borussia Dortmund 1

Paris Saint Germain (4-3-3) : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery (31' st Lee), Vitinha, Ruiz (18' st Asensio); Dembélé, Ramos (18' st Barcola), Mbappé. In panchina Navas, Tenas, Ugarte, Danilo, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Skriniar, Zague. Allenatore Luis Enrique.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho (22' st Sule), Brandt (40' st Nmecha), Adeyemi (11' st Reus); Fullkrug. In panchina Meyer, Lotka, Salih Ozcan, Haller, Wolf, Moukoko, Malen, Watjen, Bynoe-Gyttens. Allenatore Terzic.

Arbitro : Orsato.

Rete : 5' st Hummels.

Parigi. Il Borussia Dortmund conferma il momento magico del calcio tedesco conquistando con merito la finalissima di Champions League. Dopo aver battuto 1-0 il Paris Saint Germain, nel match di andata in Germania, i gialloneri passano anche a Parigi con lo stesso punteggio. Ad inizio ripresa è Hummels a spegnere i sogni di rivincita dei francesi chiudendo praticamente il discorso qualificazione alla finale di Wembley. Grande la delusione, l'ennesima – tra due pali, due trasverse e occasioni sprecate - per la squadra di Mbappé autore di una prestazione da dimenticare e che a fine stagione lascerà i parigini per il Real Madrid.

In avvio di ripresa il Psg ha la più grande chance: dagli sviluppi di un angolo, la palla arriva sul secondo palo per Zaire Emery che calcia da pochi passi sul palo. Pochi istanti dopo arriva il gol del Borussia a mettere un’ipoteca sulla qualificazione per la finalissima di Wembley dell'1° giugno. Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, terzo tempo perfetto di Hummels che colpisce di testa e mette dentro da pochi passi. Una doccia fredda per Mbappé e compagni che provano a reagire colpendo un altro palo con Nuno Mendes. Il Dortmund però si difende con ordine rendendosi ancora pericoloso. Alla fine, dopo altri due pali del Psg, la festa è tutta per i tedeschi che hanno in bacheca una sola Champions vinta nel 1997, quando in finale hanno battuto la Juventus. Ora attendono di sapere con chi, tra Real Madrid e il Bayern Monaco in campo stasera al Bernabeu, dovranno giocarsi la Champions a Wembley.

RIPRODUZIONE RISERVATA