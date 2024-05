Bortone si difende Rai, scontro interno 

«Ho detto solo la verità». Serena Bortone si difende dopo la notizia dell’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti da parte della Rai per il caso Scurati. L’amministratore delegato Roberto Sergio rimarca nuovamente, dopo averlo fatto mercoledì in commissione di Vigilanza, che la contestazione riguarda la violazione della policy aziendale per il post sui social con il quale la conduttrice ha denunciato la vicenda, ma ieri a fare rumore è stata soprattutto la presa di posizione della presidente Rai Marinella Soldi. «Non credo che il procedimento disciplinare contro Serena Bortone faccia giustizia della vicenda, né tantomeno faccia bene alla Rai», afferma Soldi, accusando Sergio di aver raccontato «in modo parziale quanto accaduto» in Vigilanza, «non citando aspetti di rilievo».

Poi sottolinea che il caso «è ancora oggetto di verifiche della direzione Internal Audit aziendale, per la quale la presidente ha le deleghe» e che «le risultanze in bozza evidenziano una situazione molto più complessa di quella descritta dall'ad». Il riferimento è ai passaggi prima della decisione di trasformare a titolo gratuito, dopo che era stato pattuito un corrispettivo, la partecipazione di Antonio Scurati a “Chesarà”. In quella fase, a prescindere dalla volontà o meno di censurare l'intervento, non tutto ha funzionato dal punto di vista procedurale.

RIPRODUZIONE RISERVATA