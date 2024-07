Bortone e canone, tensioni sulla Rai 

In attesa del nuovo consiglio di amministrazione, ormai scaduto, resta alta la tensione sulla Rai. La Lega presenta una proposta di legge per abbassare il canone e alzare i tetti pubblicitari per la tv pubblica, poi arriva la sanzione a Serena Bortone per il caso Scurati. Sei giorni di sospensione per la conduttrice per aver denunciato l'episodio su Instagram: l’ha deciso viale Mazzini, che contesta alla giornalista di aver reso note vicende interne senza autorizzazione.

Un paio di mesi fa lo scrittore avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione “Chesarà...” con un monologo sul 25 aprile nel quale contestava l'operato del Governo. L'intervento era però saltato, l’opposizione parlò di «censura»: accusa negata dall'azienda, secondo cui lo stop al contratto a titolo oneroso era dovuto solo alla concomitanza di una promozione della ultima graphic novel dello scrittore.

Bortone, che impugnerà il provvedimento, aveva detto di non aver avuto alcuna spiegazione plausibile dai dirigenti. L'amministratore delegato Roberto Sergio aveva invece sostenuto che la conduttrice avrebbe meritato il licenziamento.

La vicenda non fa che esacerbare il clima di scontro tra maggioranza e opposizione, che oltre a condannare le scelte aziendali su Bortone, chiede spiegazioni sulla nuova “parentopoli”. Sono le assunzioni in Rai come programmisti di Ferdinando Colloca, un dj con un passato a Casapound, e di Matteo Tarquini, figlio di Giovanni, amico di Sergio. L'azienda ha avviato un accertamento interno.

«Abbiamo sollecitato la Rai a fornirci riscontri. Ogni giudizio sul caso specifico può essere dato solo al termine dell'audit interno», spiega il ministro Adolfo Urso, rispondendo a un'interrogazione di Maria Elena Boschi alla Camera. «Mi aspettavo una risposta meno pilatesca», ha replicato la deputata di Italia viva, «con questo Governo chi trova un amico trova un lavoro».

È però la nuova offensiva della Lega sul canone, a preoccupare la Rai e ad agitare la maggioranza. Il deputato Stefano Candiani ha presentato una proposta di legge per aumentare di un punto percentuale il tetto pubblicitario della Rai, consentendole di incassare quasi 600 milioni in più e di conseguenza di abbassare il canone. Se il progetto andasse in porto, la tv pubblica potrebbe raccogliere risorse che ora finiscono nelle casse dei concorrenti come Mediaset e La7.

