Bortigali in festa, arriva la promozione 

Il Bortigali vince il suo girone ed è promosso in Seconda categoria: questo è il primo verdetto della stagione 2022/23 della Terza categoria. La squadra del Marghine, vincendo la sfida casalinga contro il Girasole (2-0), ha raggiunto quota 43 punti nel girone D lasciando la seconda, l’Atletico Phiniscollis, a -9. Risultato seguito dalla comprensibile esplosione di gioia sul campo comunale e sugli spalti, dove giocatori e spettatori hanno dato vita a una festa conclusa da un carosello per le vie del paese.

La doppietta

Grande soddisfazione tra i dirigenti con il presidente e “bomber” Alessandro Pintori su tutti: è lui infatti l’autore della doppietta che ha deciso la gara contro il Girasole. «Il nostro campo è stato abbandonato a lungo, complice la mancanza di una squadra che se ne occupasse. Dopo 6 anni di inattività, ci siamo uniti e abbiamo reagito dando vita a questa nuova società. Gli atleti si sono messi subito a disposizione, un gruppo coeso formato da giovani e da qualche esperto. Si è creata un’atmosfera perfetta che ci ha concesso di vincere il campionato», dice il massimo dirigente, «ringraziamo tutta la comunità per averci seguito durante il campionato, l’amministrazione comunale per il supporto e gli sponsor che ci hanno permesso di realizzare questa impresa».

I gruppi

Tutto da decidere negli altri gironi. Nel gruppo A guida il Santadi a 39 punti incalzato dalla Matzaccarese a quota 35. Entrambe hanno vinto nell’ultimo turno: la capolista ha rifilato un 3-0 al Samassi, l’inseguitrice ha espugnato di misura il campo della Gioventù Sarroch (1-2). Più complessa la questione nel gruppo B, dove il Burcei è primo con 31 punti ma ha perso contro la rivale Sinnai che ora dista solo due lunghezze dalla vetta. Alle loro spalle un agguerritissimo terzetto a quota 26: Havana San Basilio, Belvedere e San Basilio. Nel girone C comanda il Solarussa con 42 punti seguito dal Lunamatrona (38), che ha liquidato la pratica Santa Barbara con un perentorio 0-9. Più attardata la Calmedia, che ha vinto in casa dell’Arcidano e si è portata a quota 37. Lo Tzaramonte guida la classifica del girone E con 36 punti dopo aver impattato 1-1 con la diretta inseguitrice Sporting Paduledda, raggiunta al secondo posto dall’Atletico Sorso a quota 32 punti. Nel girone F ancora l’FC Alghero al comando, con 40 punti, inseguito dal Centro Storico (37) e dallo Sporting Uri (35). Il Golfo Aranci legittima la testa del gruppo G con una pesante vittoria in casa dell’Aggius (1-7). Il Tavolara insegue a tre lunghezze e sorpassa il Funtanaliras, fermato 3-2 in casa del Rudalza.