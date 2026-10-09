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Marghine.
10 ottobre 2026 alle 00:37

Bortigali battezza l’October Archeo fest  

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Con la visita guidata alla tomba di giganti di Carrarzu Iddia, di recente scoperta, e al nuraghe Aiudu Entos, ieri mattina ha preso il via la prima edizione di October Archeo Fest Marghine, ideato dalla sindaca di Bortigali Patrizia Tomassetti a cui hanno aderito ben sette comuni del Marghine.

Una giornata alla scoperta dei tesori del Marghine, dalla preistoria all'età romana, e che apre ad altri importanti appuntamenti che, oltre Bortigali, interessano altri centri del Marghine, come Silanus, Bolotana, Dualchi, Noragugume, Borore e Birori.

Sempre a Bortigali ieri pomeriggio, nella biblioteca comunale si è svolta l'apertura ufficiale della importante manifestazione, con la partecipazione dell'assessore regionale Sebastian Cocco, del presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini, i rappresentanti della sovrintendenze Monica Stocchino, Elena Boldetti e Sonia Mele. Vi hanno partecipato l'archeologa Pina Corraine, il geografo Matteo Cara, gli studiosi studioso Alberto Moravetti e Attilio Mastino e tanta gente.

«Con questa iniziativa- dice Patrizia Tomassetti- si promuove il territorio a 360 gradi. Un’operazione resa possibile anche grazie alla collaborazione dei miei colleghi sindaci, che hanno saputo cogliere questa opportunità.

Domani l’October Archeo Fest farà tappa a Dualchi, con un escursione a Nuraghe Ponte. La partenza è fissata dal centro sociale del paese alle 16. Seguirà un convegno su “con la sessione “I restauri delle strutture nuragiche”, Si parlerà di tecniche di consolidamento e conservazione

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