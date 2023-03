Borsello dimenticato in auto, ladro spacca il vetro e se lo porta via 

Ha parcheggiato l’auto in via Vittorio Emanuele in pieno giorno, dimenticandosi il borsello con dentro 500 euro su un sedile. Qualcuno l’ha notato e in un attimo ha sfondato un finestrino, ha infilato la mano e se l’è portato via. Della vicenda si occupano ora i carabinieri della Stazione del Nucleo radiomobile della Compagnia di via Milano che dopo la denuncia presentata dalla vittima, hanno subito fatto scattare le indagini. Del ladro e dei soldi, al momento non è stata trovata traccia. E neppure del borsello vuoto.

Per arrivare al malvivente, i carabinieri stanno esaminando le immagini di alcune telecamere piazzate nella zona. Gli inquirenti hanno cercato anche di risalire a qualche testimonianza che potrebbe tornare utile per smascherare l’autore del furto e del danneggiamento dell’utilitaria che era stata parcheggiata cin via Vittorio Emanuele, teatro in passato di episodi simili con i presunti responsabili immediatamente smascherati a conclusione di indagini portate avanti a tempo di record. Un precedente risale a pochi mesi fa: allora fu un autentico raid con una quarantina di auto prese di mira, danneggiate e alcune anche forzate per portare via oggetti e qualche soldo.

RIPRODUZIONE RISERVATA