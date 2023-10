Borseggiatori rubano una carta di credito, smascherati dai video 

Si sarebbero avvicinati ad un pensionato senza che lui se ne accorgesse e gli avrebbero sfilato dalla tasca una carta di credito prepagata, facendo subito perdere le loro tracce. La vittima, un sessantenne, si è accorto solo a casa di non avere più la carta, ha pensato di averla smarrita e si è immediatamente recato in caserma a Monserrato, presentando una denuncia.

Immediate le indagini dei carabinieri che a tempo di record sono riusciti a far luce dell’accaduto. L’uomo non aveva perso la sua prepagata, qualcuno gliela aveva invece sfilata con estrema destrezza. A smascherare i presunti borseggiatori sono state le immagini di una telecamera del sistema di videosorveglianza del Comune piazzata proprio nel punto in cui la vittima del furto sarebbe stata avvicinata dai due ragazzi. Esaminando le immagini con attenzione, i carabinieri di Monserrato sono riusciti a individuare due fratelli italiani di origine rom, denunciandoli a piede libero per furto. Durante le indagini, gli inquirenti avrebbero interrogato diverse persone, effettuando anche una perquisizione domiciliare.

I due indagati, 20 e 17 anni, sono ora accusati di furto. Ieri gli investigatori della stazione di Monserrato hanno inviato due rapporti distinti: uno alla Procura della Repubblica; l’altro a quella dei minori. I due fratelli saranno interrogati dai magistrati nei prossimi giorni.

