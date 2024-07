Borse Vuitton, ingressi alla Scala Arrestato un generale dell’Arma 

MILANO. Da un appalto da quasi 700mila euro per servizi di pulizia di una caserma ai quasi 165mila euro pagati da due imprenditori per entrare nel servizio ristorazione da 15 milioni presso sedi della presidenza del Consiglio, fino a un meccanismo di «accaparramento» delle commesse del ministero delle Infrastrutture, che coinvolge «funzionari e dirigenti pubblici». Ci sono ipotesi inquietanti nell’inchiesta che ieri ha portato ai domiciliari per corruzione, turbativa e false fatture il generale dei carabinieri Oreste Liporace, 62 anni. Arrestato anche l’imprenditore della logistica Ennio De Vellis, 63. Liporace avrebbe ottenuto 22mila euro, borse Vuitton, noleggi auto, biglietti per l’Olimpico e la Scala.

RIPRODUZIONE RISERVATA