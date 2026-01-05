Borse lavoro per i neo assunti 

Non c’è due senza tre: dopo l’esenzione Tari e Imu alle imprese e l’ampliamento della zona degli insediamenti produttivi, arriva la borsa-lavoro. A Sanluri, città di imprenditori per antonomasia, il Comune investe risorse di bilancio per l’inserimento lavorativo di cittadini inoccupati o disoccupati tra i 18 e i 65 anni. Un progetto d’inclusione sociale dove ogni “borsa” di 600 euro la mese sarà “cucita” sul beneficiario attraverso un’azione congiunta fra pubblico e il privato che aderisce all’iniziativa, creando nuove opportunità di crescita personale e professionale sul territorio.

La borsa

A Sanluri, principale centro del Medio Campidano considerando le piccole, medie e grandi imprese, sono presenti oltre mille aziende, cui 160 società di capitali. Numeri che stanno alla base del progetto, un aiuto immediato alle imprese e alle persone in difficoltà economica. Si parte con un avviso pubblico finalizzato a istituire una lista di imprese disponibili ad accogliere i borsisti, favorendo l’incontro tra chi è alla ricerca di lavoro e le realtà produttive che scelgono di investire sulle persone e sulla comunità.

«Il contributo economico di 600 euro al mese – dice il sindaco, Alberto Urpi- va direttamente all’imprese. Al momento la disponibilità prevista ammonta a 20mila euro per il 2026, ma siamo pronti a incrementare il fondo nel caso le adesioni fossero più del previsto. In particolare la misura è stata pensata per chi ha perso il lavoro. È ingiusto e vergognoso che a 45 anni c’è chi, motivazioni diverse, venga rifiutato. Un vecchio concetto – prosegue Urpi- da cancellare. La borsa è un aiuto concreto per chi cerca un nuovo lavoro e insieme per le realtà produttive, la collaborazione è la strada giusta perché una comunità cresca senza bisogno di continue corse ad ostacoli».

Gli imprenditori

Condiviso il progetto e anche il principio ispiratore «non ammette distinzioni di età, dando a tutti la stessa possibilità fino ai 65 anni, perché anche l’età avanzata è spesso causa di disoccupazione. Soddisfatto il titolare di un’azienda d’impianti elettrici, Simone Sirigu: «È un’interessante iniziativa a favore di chi offre un impiego e di chi lo trova. Oggi sappiamo quanto la crisi colpisce, chi più chi meno siamo vittime. Un aiuto ad alleggerire il costo del lavoro è un’ottima scelta». Così per Ottavio Mocci, commerciante all’ingresso di bevande: «Una proposta sicuramente incentivante, va nelle giusta direzione di aiutare il lavoro. I fondi pubblici sono spesi bene quando non cadono a pioggia». E Saverio Talloru di Sardinia elettrica: «Capita spesso di non trovare personale qualificato. Queste forme incentivanti potrebbero essere di aiuto, ti assumo, ti formi e le porte si aprono per l’assunzione».

La minoranza

«La situazione sociale ed economica che vive il nostro territorio -ricorda il capogruppo, Salvatore Floris- non più essere affrontata con misure tampone, tipo il reddito di cittadinanza. Servono scelte politiche concrete e orientate al futuro, al di là dell’assistenzialismo fine a se stesso».