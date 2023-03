Borse in fibrillazione, intervento Bce 

Alla prova del mercato dopo il salvataggio annunciato domenica, Credit Suisse crolla in Borsa e fa tremare ancora i mercati, questa volta per le modalità dell'intervento che azzerano il valore delle obbligazioni della seconda banca svizzera. A riportare un po' di sereno e a far ripartire i titoli finanziari sono state in prima battuta le autorità monetarie europee, a partire dalla Bce, per riconfermare le regole su chi paga per primo, gli azionisti e non gli obbligazionisti, nei salvataggi bancari.

In prima fila

Poi a rassicurare gli investitori ci ha pensato la presidente Cristine Lagarde: non solo ha affermato che la Banca centrale europea è pronta a fornire liquidità agli istituti dell'eurozona se necessario ma ha aggiunto che le tensioni finanziarie potrebbero avere effetto sulle prossime decisioni sui tassi. Tanto è bastato a dare il sostegno definitivo ai listini e a spingere in rally le banche. Dal generale recupero è rimasta esclusa Credit Suisse che ha fatto un nuovo capitombolo lasciando sul terreno il 55,7% e portandosi così sul valore di 3 miliardi di franchi assegnatole nell'ambito del salvataggio per mano di Ubs. La banca, finita al centro di una crisi di fiducia tale da far tremare il sistema.

In allerta

«Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi del mercato e siamo pronti a rispondere se necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro» ha scandito Lagarde indicando che «lo strumentario politico della Bce è completamente attrezzato per fornire sostegno di liquidità». Dalle tensioni legate alla vicenda Credit Suisse, ha aggiunto, «L'impatto è incerto in questo momento, ma dovrà essere preso in considerazione quando produrremo le nostre prossime proiezioni e anche quando faremo la nostra prossima valutazione e decideremo la nostra prossima mossa di politica monetaria». Intanto la crisi di Credit Suisse, come pure gli effetti del fallimento della Silicon Valley Bank saranno sul tavolo del Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì prossimo a Bruxelles.