Borse griffate ma false: sequestrate 

Sessantadue borse con marchio contraffatto sono state sequestrate dalle Fiamme Gialle a un venditore ambulante sul lungomare di alghero. Alle precise richieste dei militari l’uomo non è stato in grado di giustificarne la provenienza della merce né di fornire la documentazione sull’acquisto. I prodotti riportavano, in modo ingannevole, noti brand di moda e, pertanto, i finanzieri hanno proceduto al sequestro delle borse false, alla perquisizione dell’autoveicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze e dell’abitazione dell’ambulamnte.

Questi, inoltre, era sprovvisto dell’autorizzazione di vendita su area pubblica e, per questo motivo, la Guardia di Finanza ha proceduto alla requisizione di altri 20 articoli di pelletteria. L’ambulante è stato segnalato all’autorità giudiziaria per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

